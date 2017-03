Erdogan plant Europese verkiezingstournee

ISTANBUL - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil ook zelf op verkiezingstournee in Europa om daar wonende landgenoten over te halen ermee in te stemmen dat hij nog meer macht krijgt. Het referendum daarover is half april. Voor die tijd komt hij in het buitenland zieltjes winnen. Dat zei de leider van de AK-partij woensdagavond in een door de staatszender TRT live-uitgezonden interview, zonder in details te treden over de landen die hij denkt te gaan bezoeken.

Door ANP - 8-3-2017, 20:57 (Update 8-3-2017, 20:57)

De betrekkingen tussen Duitsland en Turkije zijn op een dieptepunt beland nadat Erdogan de Duitsers nazi-praktijken had verweten door Turkse ministers die aandacht wilden komen vragen voor de volksraadpleging te dwarsbomen. Ook Nederland zit niet te wachten op propagandatoespraken van Turkse regeringsleden.