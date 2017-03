Senatoren willen opheldering over afluisteren

WASHINGTON - Een justitieel panel van Amerikaanse senatoren heeft de federale recherche FBI gevraagd naar informatie over het mogelijk afluisteren van president Trump. De politici vragen om kopieën van eventuele orders van de rechtbank en bevelen.

Door ANP - 8-3-2017, 18:40 (Update 8-3-2017, 18:40)

Trump heeft zijn voorganger Obama er van beschuldigd dat hij hem liet afluisteren. Het zou gaan om telefoongesprekken die Trump in de Trump Tower in New York voerde in de aanloop naar de verkiezingen van november 2016.

Afgelopen weekeinde ontkende Obama dat. In het panel van senatoren zitten zowel Republikeinen als Democraten.