Laatste slachtoffer 'Brussel' uit ziekenhuis

ANP Laatste slachtoffer 'Brussel' uit ziekenhuis

BRUSSEL - Alle slachtoffers van de aanslagen in Brussel van vorig jaar maart hebben het ziekenhuis verlaten. De laatste gewonde mocht op 15 februari naar huis, werd woensdag duidelijk.

Door ANP - 8-3-2017, 17:54 (Update 8-3-2017, 18:02)

Er verblijven wel nog enkele mensen in een revalidatiecentrum. Verder moeten sommige slachtoffers wellicht nog terug, bijvoorbeeld om een prothese te laten plaatsen.

De aanslagen op 22 maart eisten 32 levens, naast die van de drie terroristen die zich opbliezen: zestien op het vliegveld in Zaventem en zestien in metrostation Maalbeek.

Eigen kracht

Van de 324 gewonden die naar een ziekenhuis kwamen, wisten 29 dat op eigen kracht te doen. De rest werd gebracht door de hulpdiensten. Zij zijn verpleegd in 54 ziekenhuizen. Honderd mensen mochten binnen 24 uur alweer naar huis, zo blijkt uit een overzicht van het ministerie van Volksgezondheid.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block uitte woensdag scherpe kritiek op de verzekeraars, die volgens haar veel te traag zijn met het uitkeren van vergoedingen aan de slachtoffers. Minder dan 15 procent van de geraamde schade is vergoed en slechts 18 procent van de claims is volledig behandeld, zei ze in het parlement.

Ontolereerbaar

,,Niet normaal" en ,,ontolereerbaar", was het oordeel van de minister. ,,Door die administratieve mallemolen en door zo lang te moeten wachten, zijn deze mensen een tweede keer slachtoffer."

Dinsdag bleek dat Belgische verzekeraars 136 miljoen euro hebben gereserveerd voor slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Daarvan is pas 16,5 miljoen euro daadwerkelijk uitgekeerd.