Premier Polen vraagt EU-leiders Tusk te dumpen

ANP Premier Polen vraagt EU-leiders Tusk te dumpen

BRUSSEL - In een felle uithaal naar haar landgenoot Donald Tusk roept de Poolse premier Beata Szydlo woensdag de 27 andere EU-leiders per brief op de huidige voorzitter van de Europese Raad niet te benoemen voor een tweede termijn van 2,5 jaar. Het voorzitterschap staat donderdag op de agenda van de tweedaagse EU-top in Brussel.

Door ANP - 8-3-2017, 14:06 (Update 8-3-2017, 14:06)

Oud-premier Tusk doet volgens zijn eigen regering zijn werk niet. ,,President Tusk heeft gefaald om adequate onpartijdigheid te tonen,” schrijft Szydlo in haar opmerkelijke brief aan haar collega’s, van wie de meerderheid naar verwachting wel achter Tusk (59) staat.

Ook Nederland steunt hem. ,,Hij is altijd fair als voorzitter. Met het oog op de bal. In hele roerige tijden heeft hij het hoofd koel gehouden en steeds de oplossing vooropgezet, niet de problemen. Daar kunnen we mee verder”, zegt premier Mark Rutte woensdag in een verklaring.