Zuid-Afrika blijft voorlopig lid van ICC

JOHANNESBURG - Zuid-Afrika blijft voorlopig lid van het Internationaal Strafhof (ICC). De regering klaagde vorige maand over het hof als ,,een tribunaal om Afrikanen te berechten'' en wil eruit stappen. Het hooggerechtshof in Pretoria bepaalde echter dat de beslissing onwettig was omdat het parlement bij de besluitvorming was gepasseerd.

Door ANP - 8-3-2017, 12:34 (Update 8-3-2017, 12:34)

De regering heeft secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties van haar besluit op de hoogte gesteld. Minister van Justitie Masutha liet echter weten dat Zuid-Afrika opnieuw gaat proberen uit het hof te stappen, dit keer met instemming van het parlement. Hoe lang die procedure gaat duren, is nog niet bekend.

Het Internationaal Strafhof resideert in Den Haag. Het werd formeel opgericht in 1998 en ging aan het werk in 2002. Het is feitelijk geen VN-instantie. Het hof kan uitsluitend oordelen over aangesloten landen. Rusland, de Verenigde Staten en China doen bijvoorbeeld niet mee. In Afrika bestaat veel weerstand tegen het ICC, dat al ruim een miljard euro uitgaf en slechts vier mensen, allen Afrikanen, veroordeelde.