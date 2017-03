Lot president Zuid-Korea vrijdag bezegeld

ANP Lot president Zuid-Korea vrijdag bezegeld

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse constitutionele hof beslist vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) over het lot van de reeds op een zijspoor gezette president Park Geun-hye. Park is in opspraak door schandalen die vooral zijn veroorzaakt door een hartsvriendin en vertrouwelinge, die haar positie volgens aanklagers grof heeft misbruikt.

Door ANP - 8-3-2017, 11:07 (Update 8-3-2017, 11:07)

Park is sinds februari 2013 president, maar in december begon het parlement een afzettingsprocedure. Daar doet het hof een uitspraak over. Als het de afzetting bekrachtigt, wordt Park definitief afgezet en worden er binnen dertig dagen presidentsverkiezingen gehouden, aldus persbureau Yonjap. Als het hof de afzetting afwijst, wordt Park weer actief als staatshoofd tot aan het einde van haar ambtstermijn, in februari 2018.