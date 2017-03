Berlijn: stap voor stap betere relatie Ankara

BERLIJN - De Duitse regering poogt ,,stap voor stap weer een normale relatie met Turkije'' te krijgen. Dit zei minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel woensdag na crisisberaad met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu. We zijn het er in elk geval over eens dat niemand er belang bij heeft de betrekkingen nog verder te beschadigen, aldus Gabriel.

Door ANP - 8-3-2017, 11:05 (Update 8-3-2017, 11:05)

Gabriel heeft Cavusoglu gezegd dat er wel grenzen zijn die niet mogen worden overschreden, zoals gelijkenissen beweren van de regering van de Bondsrepubliek met het naziregime (1933-1945). Verscheidene Turkse toppolitici hebben de Duitse regering van nazipraktijken beschuldigd. De aanleiding was de manier waarop de Duitse autoriteiten omgaan met de pogingen van Ankara om in het buitenland campagne te voeren voor een 'ja' in een referendum over het politieke stelsel.