Rijke Chinezen streven Amerikanen voorbij

ANP Rijke Chinezen streven Amerikanen voorbij

PEKING - Het land is nog steeds een volksrepubliek met één partij, de communistische, maar dat neemt niet weg dat de ware grootverdieners Chinezen zijn. China telt, gemeten in dollars, meer miljardairs dan de Verenigde Staten. In de zogenoemde Club van Negen Nullen prijkt China op de eerste plek met liefst 609 miljardairs. In de VS wonen 552 mensen die meer dan een miljard op hun rekening hebben staan.

Door ANP - 8-3-2017, 10:37 (Update 8-3-2017, 10:37)

Duitsland, zo meldt Die Welt woensdag, staat derde met 109 miljardairs. India, een land dat de laatste twee decennia razendsnel groeide, heeft er precies honderd binnen zijn grenzen. Er zijn 68 Russische miljardairs (7e plek).

De rijkste man ter wereld is Microsoft-oprichter Bill Gates uit de VS, die 81 miljard dollar heeft te besteden. Warren Buffet, ook Amerikaan, bezit 78 miljard. Zijn landgenoot Jeff Bezos van Amazon heeft 72 miljard. De Spanjaard Amancio Ortega, die lang op één stond, staat vierde met 69 miljard dollar. Chinezen komen in de top tien niet voor.

De cijfers komen van het jaarlijkse Hurun Report, dat sinds de jaren negentig de superrijkenlijst publiceert.