ANP Parlement Manilla ontslaat buitenlandminister

MANILLA - Het Filipijnse parlement heeft woensdag de benoeming van Perfecto Yasay tot minister van Buitenlandse Zaken afgewezen. Yasay was acht maanden geleden al door de autoritaire president Rodrigo Duterte tot buitenlandminister benoemd, maar de volksvertegenwoordiging wees dat alsnog unaniem af, omdat hij niet aan de vereisten zou voldoen.

Door ANP - 8-3-2017, 8:51 (Update 8-3-2017, 8:51)

Alle Filipijnse ministers moeten worden goedgekeurd door het parlement in een daarvoor bestemde hoorzitting. Die zittingen zijn echter vaak pas lang nadat de minister aan het werk is gegaan.

Er is veel te doen over de nationaliteit van de zeventigjarige Yasay. Hij is geboren en getogen op de Filipijnen, maar vertrok als jonge jurist naar de Verenigde Staten, waar hij Amerikaan werd. Zijn drie kinderen zijn allen Amerikanen. Hij heeft zelf in 2016 afstand gedaan van het Amerikaanse staatsburgerschap, maar sindsdien is er een discussie over zijn huidige status.