ANP Ex-dictator Noriega in levensgevaar

PANAMA STAD - Manuel Noriega, de voormalige dictator van Panama, verkeert in levensgevaar na dinsdag een hersenoperatie te hebben ondergaan. De chirurgen verwijderden een kwaadaardige tumor. Volgens zijn familie is de toestand van de bijna 83-jarige Noriega kritiek.

Door ANP - 7-3-2017, 23:33 (Update 7-3-2017, 23:33)

,,Hij heeft een ernstige hersenbloeding en is er zeer slecht aan toe'', zei zijn dochter Lorena tegen verslaggevers buiten het ziekenhuis waar de gecompliceerde ingreep gedaan werd. Noriega was in Panama van 1983 tot 1989 aan de macht. Eerder op dag zei zijn advocaat nog dat de operatie een succes was.