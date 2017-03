Brazilië stap vooruit tegen illegale houtkap

BRASILIA - De Braziliaanse overheidsinstantie voor milieu- en natuurbescherming, Ibama, heeft dinsdag met de lancering van een centrale database een belangrijke stap gezet in de strijd tegen het illegaal kappen in het oerwoud van de Amazone. Het zogenoemde Sinaflor-systeem maakt het mogelijk elke gevelde boom elektronisch te etiketteren en te volgen, van het moment van afzagen tot en met het vervoer en de verwerking.

Door ANP - 7-3-2017, 22:17 (Update 7-3-2017, 22:17)

Toezichthouders kunnen de bestanden via de mobiele telefoon raadplegen terwijl ze op patrouille zijn. Met behulp van ingebouwde satellietkaarten kan snel worden nagegaan of tropisch hardhout dat als legaal wordt verkocht wel afkomstig is van de opgegeven plek waar commerciële productie is toegestaan.

Dat is een behoorlijke verbetering van het huidige systeem. Dat staat volgens milieu-activisten open voor menselijke fouten en is bovendien fraudegevoelig omdat de databanken geïsoleerd, moeilijk bereikbaar en slecht onderhouden zijn. Dat maakt het moeilijk of vrijwel onmogelijk de herkomst van hout te checken. ,,Wat niet in Sinaflor staat, is illegaal'', zei Ibama-directeur Suely Araújo in haar kantoor in hoofdstad Brasilia.