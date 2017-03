Turkse minister speecht vanaf balkon

ANP Turkse minister speecht vanaf balkon

HAMBURG - Vanaf het balkon van het consulaat-generaal in Hamburg heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu dinsdagavond in Duitsland wonende landgenoten toegesproken. Hij gaf in zijn speech Europa maar vooral Duitsland een flinke veeg uit de pan.

Door ANP - 7-3-2017, 20:44 (Update 7-3-2017, 20:44)

Duitsland is volgens hem ,,systematisch'' tegen Turkije. ,,Houdt u alstublieft op met ons lessen in mensenrechten en democratie te geven''. In de tuin van de diplomatieke vestiging waren ongeveer tweehonderd Turken bijeengekomen om naar Cavusoglu te luisteren.

Turkse politie voeren in Duitsland campagne voor het regeringsstandpunt in het referendum dat in april in Turkije wordt gehouden. Daarin kan het volk beslissen of het land over moet stappen op een presidentieel systeem en of de grondwet moet worden veranderd. President Erdogan krijgt hierdoor meer macht.