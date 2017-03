VN manen Maleisië en Noord-Korea tot kalmte

NEW YORK - De Verenigde Naties hebben Maleisië en Noord-Korea dinsdag gevraagd de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. Dat gebeurde naar aanleiding van het besluit van Pyongyang de elf daar nog verblijvende Maleisiërs te verbieden het land te verlaten, wat dezelfde vergeldingsactie in Kuala Lumpur uitlokte.

,,We roepen op de kalmte te bewaren en verzoeken beide partijen meningsverschillen te regelen langs de gevestigde diplomatieke weg'', zei VN-woordvoerder Farhan Haq. De ambassadeurs van beide landen zijn overigens uitgewezen.

De spanning tussen Maleisië en Noord-Korea is hoog opgelopen nadat Kim Jong-nam, de halfbroer van leider Kim Jong-un, op de luchthaven van Kuala Lumpur met zenuwgas om het leven werd gebracht. Drie verdachten van betrokkenheid bij de moord houden zich volgens de politie schuil in de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur. Het pand is omsingeld.