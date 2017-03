Alles klaar voor rede Turkse minister

HAMBURG - Het consulaat-generaal van Turkije in Hamburg heeft alles in gereedheid gebracht voor de toespraak die de Turkse minister van Buitenlandse Zaken daar dinsdagavond gaat houden. Mevlüt Cavusoglu zal waarschijnlijk vanaf het balkon van de diplomatieke post Turken toespreken over het referendum dat in Turkije wordt gehouden over verandering van de grondwet.

Door ANP - 7-3-2017, 18:49 (Update 7-3-2017, 18:49)

Voorafgaand aan de rede, was er dinsdag een demonstratie van ongeveer tweehonderd tegenstanders van de verandering van de grondwet. In de tuin van het consulaat waren rond half zeven een goede honderd belangstellenden samengekomen om de minister aan te horen. Cavusoglu was op dat moment al in het gebouw aangekomen.

De verhoudingen tussen Turkije en Duitsland zijn de afgelopen dagen danig bekoeld doordat optredens van ministers werden tegengehouden.