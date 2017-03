Trump geeft Obama schuld van beleid Bush

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag via Twitter zijn voorganger Barack Obama de schuld gegeven van een beleidsmaatregel die George W. Bush nam. ,,122 gevaarlijke gevangenen, door de regering-Obama vrijgelaten uit Gitmo, zijn teruggekeerd op het slagveld. Alweer een verschrikkelijk besluit'', fulmineerde Trump.

Door ANP - 7-3-2017, 17:54 (Update 7-3-2017, 17:54)

Hij beriep zich op gegevens van de nationale inlichtingendienst DNI dat 122 van de 693 verdachten die op verdenking van terrorisme vastzaten in het strafkamp Guantánamo ('Gitmo'), nadat ze waren vrijgekomen recidivisten bleken en doorgingen met hun oude praktijken. Het ministerie van Defensie had maandag bekendgemaakt dat door een luchtaanval in Jemen een man was gedood die in het verleden zat opgesloten in de Amerikaanse gevangenis op Cuba.

In de 'Miami Herald' reageerde Gitmo-specialiste Carol Rosenberg meteen door te onthullen dat Obama slechts negen gearresteerde jihadisten heeft laten gaan, de andere 113 dankten hun vrijheid aan Bush.