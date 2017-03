OM volhardt: geen proces Decembermoorden

PARAMARIBO - Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname blijft volhouden dat het strafproces wegens de zogenoemde Decembermoorden moet stoppen omdat de staatsveiligheid in gevaar zou zijn. Dat bleek dinsdagochtend tijdens een zitting van het Surinaamse Hof van Justitie in Paramaribo.

Door ANP - 7-3-2017, 16:28 (Update 7-3-2017, 16:28)

De advocaat van hoofdverdachte en Suriname's president Desi Bouterse heeft het hof gevraagd dat verzoek te steunen en het proces te staken. Twee andere verdachten willen juist voortzetting, zodat hun onschuld kan worden vastgesteld.

Het hof behandelde dinsdag het hoger beroep van het OM tegen het besluit van de krijgsraad van 30 januari om door te gaan met het strafproces. Het OM kondigde in juni 2016 al aan het proces te willen beëindigen.

Het proces draait om de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Bouterse, toen legerleider, en 24 anderen worden hiervan verdacht.