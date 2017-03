Russische banken weigeren rebellenpaspoort

MOSKOU - Russische banken vertikken het klanten te helpen die een paspoort overleggen van de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loegansk, steden in Oost-Oekraïne. Daarmee gaan ze in tegen een nadrukkelijke order van president Poetin.

Door ANP - 7-3-2017, 14:51 (Update 7-3-2017, 14:51)

De president wil dat de documenten officieel worden erkend. Maar een onderzoek door de Russische nieuwssite RBC News wees uit dat de dertig grootste banken de paspoorten weigeren. Zonder geldig paspoort krijgt de houder geen geld. Poetin tekende op 18 februari een decreet waarin de acceptatie werd geregeld. Dat trof niet alleen gebruik bij banken, maar ook bij aangiften van dood, geboorte, huwelijk en scheiding.

Door Rusland gesteunde rebellen riepen in 2014 in beide steden een volksrepubliek uit, iets dat Poetin niet onwelkom was. Juist deze week staan beide landen voor het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag, omdat Oekraïne Rusland inmenging in zijn binnenlandse aangelegenheden en (financiële) steun aan de rebellen verwijt.