Hongarije wil asielzoekers vastzetten

BOEDAPEST - Het Hongaarse parlement heeft dinsdag ingestemd met de opsluiting van asielzoekers of vluchtelingen tot hun aanvragen zijn afgehandeld. Daarvoor moet een interneringskamp in een grensgebied worden ingericht.

Door ANP - 7-3-2017, 14:00 (Update 7-3-2017, 14:00)

De parlementariërs van de rechtse partij Fidesz (Hongaarse Bburgerunie) van premier Viktor Orban en parlementsleden van de extreem nationalistische oppositiepartij Jobbik (Beweging voor Beter Hongarije) stemden voor de strenge maatregel. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (Unhcr) heeft met zorg kennis genomen van het Hongaarse plan dat in strijd zou zijn met het internationale en het Europese recht.

Hongarije telt circa tien miljoen inwoners en heeft volgens cijfers uit 2015 per 100.000 inwoners de meeste asielaanvragen in Europa. Er waren toen bijna 1800 aanvragen per 100.000 inwoners, circa 120 meer dan in Zweden en ruim 6,5 keer meer dan in Nederland.