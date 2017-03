Weer wintersporters door lawine verrast

TIGNES - Opnieuw zijn in de Alpen meerdere wintersporters bedolven onder een lawine, maar niemand is ernstig gewond geraakt. Er zijn geen slachtoffers, meldden de plaatselijke autoriteiten volgens de nieuwssite Bfmtv. De lawine was dinsdag bij het bekende Franse ski-oord Tignes, in het departement Savoie.

Door ANP - 7-3-2017, 11:34 (Update 7-3-2017, 12:34)

Hulpverleners hadden het over 'veel skiërs' die door de sneeuwmassa werden verrast en meegesleurd. Franse media spraken van wel dertig skiërs. De lawine gleed over de Carline, een van de drukkere pistes bij Tignes. Dat is een blauwe piste geschikt voor beginnende skiërs.

De Alpen in het grensgebied van Frankrijk en Italië zijn recent al diverse keren door lawines getroffen. Meerdere wintersporters verloren het leven en vele anderen raakten gewond. Vier mensen kwamen op 13 februari in hetzelfde Tignes om het leven door een lawine.

Afgelopen dagen woei er een föhn door onder meer Frankrijk, Italië en Zwitserland. Deze warme wind deed de temperaturen lokaal tot wel 20 graden stijgen. Daardoor is volgens experts de kans op lawines alleen maar groter geworden.