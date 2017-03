Turkse minister wil hoe dan ook het woord

HAMBURG - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, wil dinsdag in Hamburg over het komende Turkse referendum spreken. Als er geen zaal gevonden wordt, dan spreekt hij in het Turkse consulaat, meldden Turkse media dinsdag. ,,Niemand kan me tegenhouden'', bezwoer de bewindsman

7-3-2017

Maandag werd bekend dat de beoogde zaal in het Plaza Event Center op last van de brandweer was gesloten wegens kapotte brandalarmering. Een zoektocht naar een andere plek voor Cavusoglu's verkiezingstoespraak zou maandag in de voorstad Norderstedt zonder resultaat zijn afgerond.

Hamburg telt naar schatting 50.000 Turkse Duitsers van wie er velen ook stemrecht in Turkije hebben. In Kelsterbach bij Frankfurt werd maandag een geplande toespraak van een Turkse ex-minister van Energie, Taner Yildiz, in een gemeentelijk centrum op het laatste moment afgelast door de gemeente.

Omstreden

De Turkse kiezer kan zich 16 april in een referendum uitspreken over de vraag of president Erdogan meer macht krijgt. Erdogan poogt de grondwet aan te passen aan zijn huidige functie. Hij regeerde het land van 2003 tot augustus 2014 als premier, de politicus die de regering volgens de grondwet leidt. Erdogan moest in 2014 afscheid nemen van het premierschap en is president, maar dat is volgens de huidige grondwet slechts een ceremoniële figuur.

De herziening is omstreden en Erdogans partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) haalt alles uit de kast om de kiezers tot 'ja' te bewegen. In West-Europa zijn honderdduizenden stemmen te behalen onder de emigranten. Cavusoglu wil 11 maart op campagne in Rotterdam, waar ook bijna 50.000 Turkse Nederlanders wonen.