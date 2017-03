Rapper schenkt miljoen aan scholen in Chicago

ANP Rapper schenkt miljoen aan scholen in Chicago

CHICAGO - Chance the Rapper heeft de openbare scholen in zijn geboortestad Chicago een cheque van 1 miljoen dollar (945.000 euro) gegeven. De succesvolle rapper wil dat de leerlingen van zijn geld kunstonderwijs krijgen.

Door ANP - 7-3-2017, 8:58 (Update 7-3-2017, 8:58)

Chancelor Bennett, zoals de rapper heet, werd 23 jaar geleden geboren in Chicago. Zijn schenking bekostigt hij met de opbrengst van de kaartverkoop voor zijn optredens. De scholen in zijn geboortestad kunnen het geld meer dan gebruiken. Het tekort van het openbaar onderwijs in de grootste stad van de staat Illinois wordt geraamd op zo'n 215 miljoen dollar.

Bennett sprak vorige week met de gouverneur van Illinois over de beroerde staat waarin het onderwijs verkeert. Gouverneur Rauner kon echter geen soelaas bieden. Daarop besloot Chance the Rapper zelf een donatie te doen. Hij kon in elk geval rekenen op een tweet vol dankbaarheid van de voormalige First Lady Michelle Obama, eveneens geboren in Chicago.