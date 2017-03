Europa lanceert nieuwe satelliet

KOUROU - Europa is verder gegaan met de bouw van een netwerk van satellieten die de aarde in de gaten moeten houden. Vanuit Frans-Guyana werd in de nacht van maandag op dinsdag de sonde Sentinel-2B gelanceerd. Het is de tweelingbroer van een satelliet die in 2015 was vertrokken, de Sentinel-2A.

Door ANP - 7-3-2017, 4:20 (Update 7-3-2017, 4:20)

De beide satellieten kunnen onder meer helpen bij landbouw. Ze zien vanuit de ruimte hoe gezond gewassen zijn. Regeringen kunnen daarmee hongersnoden voorspellen en voorbereidingsmaatregelen nemen. De sondes kunnen ook ontbossing meten en de gevolgen van een overstroming of een vulkaanuitbarsting in kaart brengen.

De sondes maken deel uit van een groot Europees project, dat Copernicus heet. De satellieten houden samen continu het land, de oceanen en zeeën en de dampkring in de gaten. Wetenschappers kunnen continu en nauwkeurig zien waar het zeeijs is, hoe warm het zeewater is, hoeveel ozon en methaan er in de dampkring zitten, waar de bodem daalt en hoe het klimaat verandert. Alle gegevens worden gratis beschikbaar gesteld, zodat iedereen ermee aan de slag kan. Het kost ongeveer 8 miljard euro.