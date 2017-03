Republikeinen presenteren zorgverzekeringswet

Door ANP - 7-3-2017, 3:01 (Update 7-3-2017, 3:01)

Met een nieuwe zorgverzekeringswet gaat een langverwachte wens van veel Republikeinen en president Donald Trump in vervulling. Daarvoor moet de nieuwe wetgeving wel door het Congres geloodst worden. Het is niet zeker of in de Senaat genoeg steun voor het plan is, ondanks een kleine Republikeinse meerderheid.

Het nieuwe ziektekostenstelsel moet de overheid minder geld gaan kosten.