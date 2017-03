Conferentie over Syrië op 5 april in Brussel

BRUSSEL - In Brussel wordt op 5 april een internationale conferentie over Syrië gehouden. De bijeenkomst dient om steun uit te spreken voor de pogingen van de Verenigde Naties in Genève om een politiek akkoord te bereiken, maar ook om een breed gesteund plan op te stellen voor de periode na het conflict.

Door ANP - 6-3-2017, 20:53 (Update 6-3-2017, 20:53)

EU-buitenlandchef Federica Mogherini kondigde de conferentie maandag aan na overleg met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. Ook humanitaire hulp aan Syriërs in het land zelf, maar ook in de buurlanden, komt ter sprake.

De top is een vervolg op de Syrië-conferentie in Londen van vorig jaar. Organisatoren zijn, naast de EU, de VN, Duitsland, Noorwegen, Koeweit, Qatar, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.