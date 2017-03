Optreden Turkse minister in Hamburg afgezegd

HAMBURG - Het omstreden campagneoptreden van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu in de Duitse stad Hamburg gaat niet door. De brandveiligheidsvoorzieningen in de zaal in de wijk Wilhelmsburg waar Cavusoglu dinsdag met Turkse Duitsers zou spreken zijn niet op orde, zei een woordvoerster van het stadsdeel maandag.

6-3-2017

,,De in de vergunning voorgeschreven brandmeldingsinstallatie is niet ingebouwd. Daarom mag de zaal tot nader order helemaal niet meer worden gebruikt.'' In het Plaza Event Center vinden doorgaans voornamelijk bruiloften en besnijdenisfeesten plaats. De zaal is geschikt voor een paar honderd bezoekers. Of de bijeenkomst naar een andere locatie wordt verplaatst is nog onduidelijk.

Cavusoglu wilde campagne voeren voor een grondwetswijziging die president Erdogan meer macht geeft. Duitse politici waren daar fel op tegen. Onbekenden kladden in de nacht van zondag op maandag meermalen het Turkse woord voor 'nee' (hayir) op de muren van het partycentrum in Hamburg. Ook waren tegendemonstraties aangekondigd.

Op 11 maart wil de Turkse minister een campagnebijeenkomst houden in Rotterdam.