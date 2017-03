Irak opgelucht over opheffen inreisverbod

ANP Irak opgelucht over opheffen inreisverbod

Door ANP - 6-3-2017, 18:30 (Update 6-3-2017, 19:50)

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten dat ,,de beslissing een belangrijke stap is in de goede richting. Het bevestigt de strategische alliantie tussen Bagdad en Washington op veel gebieden, en hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme", aldus de verklaring.

Irak werd van de lijst gehaald omdat de Iraakse regering nieuwe procedures had doorgevoerd, zoals een betere screening van visumaanvragen en het delen van gegevens. Ook werd Irak, volgens een hoge medewerker van het Witte Huis, van de lijst geschrapt wegens de gezamenlijke strijd van het land en de VS tegen Islamitische Staat.

Duizenden Irakezen vochten jarenlang samen met de Amerikanen of werkten als vertaler na de door de Amerikanen geleide invasie in 2003. Velen vertrokken naar de Verenigde Staten omdat ze in hun eigen land werden bedreigd wegens collaboratie met de Amerikanen.