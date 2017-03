Muntenslikkende zeeschildpad geopereerd

BANGKOK - Thaise dierenartsen hebben maandag 915 munten verwijderd uit een 25 jaar oude zeeschildpad. Het dier slikte de munten in die omstanders voor geluk in zijn zwemwater hadden gegooid. De munten en andere voorwerpen die uit de schildpad kwamen, wogen in totaal 5 kilo, wat uiteindelijk haar vermogen om te zwemmen beperkte. Schildpad Omsin - spaarpot in het Thais - zelf woog 59 kilo.

Door ANP - 6-3-2017, 13:52 (Update 6-3-2017, 13:52)

De groene zeeschildpad verblijft in een natuurpark in Sriracha ten oosten van de hoofdstad Bangkok. De operatie duurde zeven uur en volgens de dierenartsen werd een dergelijke ingreep in de wereld voor het eerst uitgevoerd.

,,We denken dat het een maand duurt voordat de schildpad volledig is hersteld'', zei Nantarika Chansue, van de faculteit diergeneeskunde van Chulalongkorn Universiteit, eraan toevoegend dat de schildpad nog eens zes maanden fysiotherapie nodig zal hebben.

Er was geen directe schatting van de waarde van de munten, waaronder sommige buitenlandse en vele verroeste.