Noord-Korea wijst ambassadeur Maleisië uit

SEOUL - Noord-Korea heeft de ambassadeur van Maleisië bestempelt tot persona non grata, ongewenst persoon. Hij moet het land voor dinsdagochtend 10.00 uur verlaten.

Door ANP - 6-3-2017, 13:18 (Update 6-3-2017, 13:18)

Deze officiële mededeling van maandag volgt op de uitwijzing van de Noord-Koreaanse ambassadeur in Kuala Lumpur.

De twee landen ruziën nog altijd over de moord in Kuala Lumpur op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Maleisië staat vrijwel vast dat Noord-Korea daarvoor verantwoordelijk is. Het land heeft onder anderen een Vietnamese en een Indonesische vrouw gearresteerd en wegens moord aangeklaagd.

Ook Zuid-Korea en de Verenigde Staten menen dat Noord-Korea, wellicht Kim Jong-un persoonlijk, achter de moord zit.