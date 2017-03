Verdwenen Frans gezin vermoord

BREST/NANTES - Een familielid heeft bekend een Frans gezin van vier mensen te hebben vermoord. Een slepend conflict binnen de familie over een erfenis zou ten grondslag aan de moorden liggen, meldden Franse media maandag. Het gezin uit Orvault bij Nantes was sinds 16 februari spoorloos. Alleen in het westen van Bretagne zijn wat sporen opgedoken, zoals de auto van de zoon, een broek van de dochter en een boek van de vader.

Het Openbaar Ministerie in Nantes heeft maandag volgens Franse media bevestigd dat een zwager van de vader de viervoudige moord heeft bekend. De slachtoffers zijn Pascal Troadec (49), zijn vrouw Brigitte (56), hun zoon Sébastien (21) en hun dochter Charlotte (18).

De Franse politie is nog op zoek naar de lichamen van het gezin Troadec sinds 23 februari alarm werd geslagen. Media speculeerden dat misschien de neerslachtige zoon achter het familiedrama zou zitten. Zondag zijn de zus van Troadec en haar partner of ex-partner aangehouden. De aangehouden man bekende uiteindelijk.