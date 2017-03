FBI: Trump niet afgeluisterd

ANP FBI: Trump niet afgeluisterd

WASHINGTON - De FBI ontkent dat president Obama in 2016 Donald Trump heeft laten afluisteren. Directeur James Covey van de FBI heeft volgens The New York Times het Amerikaanse ministerie van Justitie gevraagd de beschuldigingen van Trump tegen te spreken. Dat meldde de krant zaterdag.

Door ANP - 6-3-2017, 6:46 (Update 6-3-2017, 6:46)

Obama ontkende zaterdag ook al met klem dat hij Trump had laten afluisteren. ,,Het was een fundamenteel beleid van het Obama-bestuur dat een functionaris van het Witte Huis zich nooit mengde in een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie werd uitgevoerd'', zei de woordvoerder.

Eerder zaterdag had Trump zijn voorganger in een reeks tweets beschuldigd van het laten afluisteren van zijn telefoon. Het zou gaan om telefoongesprekken die Trump in de Trump Tower in New York voerde in de aanloop naar de verkiezingen van november 2016. Volgens Trump heeft het afluisteren niets opgeleverd.

Trump noemde Obama ,,een slechte/zieke kerel'' en vergeleek het vermeende afluisteren door Obama met de Watergate-affaire, het afluisterschandaal dat in het begin van de jaren zeventig leidde tot de val van president Richard Nixon.