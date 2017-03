Japan: Noord-Korea vuurt vier raketten af

TOKIO - Noord-Korea heeft volgens Japan vier ballistische testraketten in de richting van Japan afgevuurd. Drie van de vier raketten zijn in de 200-mijlszone voor de Japanse kust terechtgekomen. Dat heeft premier Abe van Japan maandag aan journalisten verteld. Ook Zuid-Korea heeft bevestigd dat Noord-Korea meerdere raketten heeft afgevuurd. De VN-Veiligheidsraad heeft in februari een eerdere test van Noord-Korea veroordeeld. Volgens een VN-resolutie mag Noord-Korea geen testraketten afschieten.

Door ANP - 6-3-2017, 6:11 (Update 6-3-2017, 6:11)