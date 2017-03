Turkse minister: laten ons niet voorschrijven

KEULEN - De Turkse minister van Economie Nihat Zeybekci heeft zondagavond na twee mislukte verkiezingsbijeenkomsten in Duitsland toch enige propaganda gemaakt voor het beleid van president Recep Tayyip Erdogan. Hij deed dat in Keulen voor ongeveer 300 toehoorders, zonder de nagestreefde machtsuitbreiding van de president in Turkije direct te noemen.

Door ANP - 5-3-2017, 21:12 (Update 5-3-2017, 22:48)

Zeybekci benadrukte, af en toe onderbroken door 'Erdogan'-geroep, vooral de inspanningen van Turkije de komende jaren een van de grootste economische mogendheden van de wereld te worden. Over de gespannen verhouding met Duitsland ging hij zijdelings in. ,,We laten ons niet voorschrijven wat we moeten doen of laten.'' Het woord Duitsers viel niet, wel zei de minister dat de Duitse Turken ,,in een land leven dat onze vriend is''.

Eerder op de dag bezocht Zeybekci een concert in Leverkusen, waar hij geen politieke uitspraken deed ,,Er waren speculaties over mijn optreden. Laat ik het zo zeggen: Ik ben gekomen om jullie een plezier te doen'', zei hij als welkomstwoord.

Muzikale bijeenkomst

De muzikale bijeenkomst was ter nagedachtenis van een zeventien jaar geleden overleden Turkse volkszanger en instrumentalist. Zeybekci werd door honderden mensen in de zaal met applaus ontvangen. ,,De minister is maanden geleden al uitgenodigd, het heeft met het actuele debat niets te maken'', verklaarde een vertegenwoordiger van de organiserende culturele vereniging.

Door in Duitsland campagne te willen voeren voor het referendum tot grondwetswijziging om Erdogan meer macht te geven, zijn er grote spanningen ontstaan tussen beide landen. Erdogan gooide zondag olie op het vuur door de weigerachtige houding van de Duitsers met nazi-praktijken te vergelijken. Ook Nederland vindt het ongewenst dat de Turkse regeringspartij AKP stemadvies komt geven.