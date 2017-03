Turkse minister komt om 'plezier te doen'

ANP Turkse minister komt om 'plezier te doen'

KEULEN - De Turkse minister van Economie Nihat Zeybekci heeft zondag bij zijn bezoek aan een concert in Leverkusen geen politieke uitspraken gedaan. ,,Er waren speculaties over mijn optreden. Laat ik het zo zeggen: Ik ben gekomen om jullie een plezier te doen'', zei hij als welkomstwoord.

Door ANP - 5-3-2017, 21:12 (Update 5-3-2017, 21:12)

De muzikale bijeenkomst was ter nagedachtenis van een zeventien jaar geleden overleden Turkse volkszanger en instrumentalist. Zeybekci werd door honderden mensen in de zaal met applaus ontvangen. ,,De minister is maanden geleden al uitgenodigd, het heeft met het actuele debat niets te maken'', verklaarde een vertegenwoordiger van de organiserende culturele vereniging.

Zeybekci is van plan na het concert naar Keulen te gaan om 's avonds laat in een hotel landgenoten toe te spreken. Dan zal het wel gaan over over het belang van het referendum tot grondwetswijziging om president Recep Tayyip Erdogan meer macht te geven. Daarvoor campagne te willen voeren in Duitsland heeft tot grote spanningen geleid tussen beide landen. Ook Nederland vindt het ongewenst dat de Turkse regeringspartij AKP stemadvies komt geven.