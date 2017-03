Fillon laat aanhang in het ongewisse

ANP Fillon laat aanhang in het ongewisse

PARIJS - De conservatieve presidentskandidaat François Fillon heeft zondag tijdens een massabijeenkomst in het centrum van Parijs zijn aanhangers toegesproken maar niet gezegd of hij doorgaat met campagnevoeren of terugtreedt. De voorman van de Republikeinen ligt, ook in eigen kring, onder vuur nu de rechter heeft besloten onderzoek in te stellen naar het inhuren van zijn echtgenote als parlementair medewerkster.

Door ANP - 5-3-2017, 17:01 (Update 5-3-2017, 17:01)

Fillon was op Trocadéro, tegenover de Eiffeltoren, bijna een half uur aan het woord ten overstaan van duizenden mensen die hem nog steunen. Hij zei wel dat hij zijn vrouw indertijd beter niet had kunnen vragen voor hem te werken. Dat was een fout die hem te verwijten valt.