'Duitsland wilde in 2015 de grenzen sluiten'

ANP 'Duitsland wilde in 2015 de grenzen sluiten'

BERLIJN - Duitsland was in 2015 dicht bij de sluiting van de grenzen. De Duitse regering had verregaande plannen voor grensbewaking met Oostenrijk om vluchtelingen te weren. Dat meldt Welt am Sonntag. De krant baseert zich op een journalistiek boek dat binnenkort verschijnt over het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel.

Door ANP - 5-3-2017, 16:16 (Update 5-3-2017, 16:16)

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis besloten Merkel en haar coalitiepartners op 12 september 2015 om duizenden agenten naar de grenzen te sturen. Maar enkele uren voordat het plan in werking trad, zagen de politici er toch van af. Er werden namelijk vraagtekens gezet bij de legaliteit van het plan. Ook werden zorgen geuit over mogelijk onpopulaire beelden van vluchtelingen die aan de grens worden tegengehouden.

Die Welt schrijft dat niet een Duitse politicus op het moment van de waarheid de verantwoordelijkheid durfde te nemen, terwijl het politieke besluit al was genomen.