Erdogan: campagneverboden nazi-praktijken

ISTANBUL - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Duitse verboden aan Turkse ministers om in Duitsland campagne te voeren vergeleken met nazi-praktijken.

Door ANP - 5-3-2017, 14:33 (Update 5-3-2017, 14:33)

De verboden zijn ,,niet anders dan die uit de nazi-periode'', zei Erdogan zondag in Istanbul. Turkse ministers willen Turkse staatsburgers in Duitsland, maar ook andere landen waaronder Nederland, overhalen om op 16 april in een referendum voor grondwetswijzigingen te stemmen die de president meer macht geven.