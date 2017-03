Lawinegevaar in Alpen na zware storm

WENEN - Door de harde, warme wind die in het weekeinde over de Alpen raasde is de kans op lawines groot. Daarvoor waarschuwen de weerdiensten van Oostenrijk en Zwitserland zondag. Het lawinegevaar is vooral aanwezig boven de grens van 2000 meter.

Door ANP - 5-3-2017, 13:27 (Update 5-3-2017, 13:27)

De opgewaaide sneeuw kan geulen en sleuven in de bergen verhullen. Volgens de weerdiensten heeft de nieuwe sneeuwlaag weinig nodig om te verschuiven. Een Duitse bergbeklimmer viel zaterdag in Tirol zo'n 300 meter over rotsachtig terrein naar beneden toen een kleine lawine hem verraste. Hij werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdag werden grote delen van Oostenrijk en Zwitserland getroffen door een zogenoemde föhnstorm. Windsnelheden liepen op tot 180 kilometer per uur, terwijl de temperatuur op sommige plekken steeg tot 20 graden.