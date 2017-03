Fillon zegt radio-optreden af

PARIJS - François Fillon, de in opspraak geraakte presidentskandidaat van de rechtse Franse partij Les Républicains, heeft een voor maandag gepland radio-optreden bij de zender Europe-1 afgezegd. Dat heeft presentator Thomas Sotto zondag via Twitter laten weten.

Door ANP - 5-3-2017, 13:04 (Update 5-3-2017, 13:04)

Fillon staat onder grote druk om zich als kandidaat terug te trekken. Hij ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw een goedbetaalde baan als parlementair medewerkster zou hebben gegeven, terwijl ze niets of nauwelijks iets hoefde te doen. Vorige week werd bekend dat er mogelijk een onderzoek komt naar misbruik van publieke middelen.

Het politiek comité van de Republikeinen komt maandag bijeen om de situatie rond Fillon te bespreken. Zondag staat er nog een massabijeenkomst in Parijs op het programma ten faveure van Fillon. Het is echter de vraag of de verwachte 45.000 aanhangers komen opdraven. In de media zingt voortdurend de naam rond van Alain Juppé, die als mogelijke vervanger in de coulissen klaar staat om met Marine Le Pen en Emmanuel Macrot de strijd om het presidentschap aan te gaan.