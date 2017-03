Abe kan langst regerende premier Japan worden

ANP Abe kan langst regerende premier Japan worden

TOKIO - Door een regelwijziging heeft de Japanse Liberaal-Democratische Partij (LDP) het zondag voor haar voorzitter Shinzo Abe mogelijk gemaakt langer aan te blijven als partijleider en daardoor ook als premier. In plaats van twee mag de voorzitter nu drie achtereenvolgende termijnen van drie jaar dienen.

Door ANP - 5-3-2017, 7:56 (Update 5-3-2017, 7:56)

Abe zou tot 2021 kunnen aanblijven, als zijn partij en de bevolking hem verkiezen. Met negen jaar zou hij dan de langst regerende minister-president van Japan worden sinds de Tweede Wereldoorlog.

De nu 62-jarige Abe trad in 2012 aan als partijvoorzitter en premier. Van 2006 tot 2007 was hij ook premier. De langst regerende Japanse premier van na de oorlog tot nog toe is Sato Eisaku. Hij leidde de regering van november 1964 tot juli 1972.