Lichaamsdelen onthoofde Duitser gevonden

MANILLA - Filipijnse soldaten hebben de lichaamsresten gevonden van de zeventigjarige Duitse gijzelaar Jürgen Kantner. Hij werd in februari onthoofd door de terroristische groep Abu Sayyaf. Zowel zijn hoofd als zijn romp zijn gevonden, aldus het Filipijnse leger.

Door ANP - 5-3-2017, 7:11 (Update 5-3-2017, 7:11)

De stoffelijke resten zijn in de afgelegen zuidelijke provincie Sulu gevonden en naar het mortuarium van een ziekenhuis gebracht. Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld, wordt het lichaam naar Duitsland gevlogen.

De terroristen doodden Kantner omdat het gevraagde losgeld van omgerekend circa 575.000 euro niet op tijd was overgemaakt. Abu Sayyaf plaatste een video van de onthoofding op internet.

Zeilen

Kantner was in november 2016 aan het zeilen met zijn vrouw Sabine Merz, toen hij in wateren circa 1500 kilometer ten zuiden van Manilla werd aangevallen en ontvoerd. Zijn vrouw werd daarbij gedood.

Abu Sayyaf houdt tientallen gijzelaars vast, inclusief de Nederlander Ewold Horn die in februari 2012 door de groep in het zuiden van de Filipijnen werd ontvoerd. Abu Sayyaf claimt onderdeel van Islamitische Staat te zijn.