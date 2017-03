Penelope Fillon spreekt voor het eerst

PARIJS - Penelope Fillon, de vrouw van de Franse presidentskandidaat François Fillon, heeft voor het eerst sinds haar man in opspraak kwam van zich laten horen. Tegen de Franse krant Le Journal du Dimanche zegt ze dat er geen sprake was van een fictief baantje.

Door ANP - 5-3-2017, 3:03 (Update 5-3-2017, 3:03)

Fillon ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw een goedbetaalde baan zou hebben gegeven, terwijl ze niets of nauwelijks iets hoefde te doen. Ze zou in acht jaar tijd een half miljoen euro hebben verdiend als persoonlijk assistent, toen haar man deel uitmaakte van de nationale Assemblée, en daarna in dienst van zijn opvolger.

Tegen de Franse krant zegt Penelope Fillon dat haar man iemand nodig had om de taken uit te voeren. “Als ik dat werk niet had gedaan, had hij iemand anders moeten betalen. Dus hebben we besloten dat ik de baan zou krijgen.”

Penelope Fillon zegt dat ze nog steeds achter de kandidatuur van haar man staat en dat ze tegen hem heeft gezegd dat hij moet doorgaan tot het einde.

De kiezers lijken echter geen vertrouwen meer te hebben in de presidentskandidaat. Meer dan 70 procent vindt dat hij de handdoek in de ring moet gooien, blijkt uit een enquête van de krant.

Het politiek comité van de Franse conservatieve partij Les Républicains komt maandag bijeen om de situatie te bespreken.