ANP Polen komt met tegenkandidaat voor Tusk

WARSCHAU - Polen heeft zaterdag de Poolse Europarlementariër Jacek Saryusz-Wolski naar voren geschoven als kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Europese Raad. Een andere Pool, Donald Tusk, vervult die functie nu.

Door ANP - 4-3-2017, 19:45 (Update 4-3-2017, 19:45)

Na het aflopen van zijn huidige termijn eind mei wil Tusk graag verder als voorzitter van de Europese Raad, maar de regerende nationalistische PiS-partij steunt zijn kandidatuur niet. Volgens PiS-voorman Jaroslaw Kaczynski is Tusk op de hand van de oppositie in Polen en schendt hij om die reden de grondbeginselen van de vereiste neutraliteit.

De 68-jarige Saryusz-Wolski zit sinds 2004 in het Europees parlement. Hij is net als Tusk lid van het oppositionele Burgerplatform in Polen. Volgens de PiS-partij zoekt hij veel minder de confrontatie dan Tusk.