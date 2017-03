Nederlander in Canada maandag uitgezet

VANCOUVER - Canada zet een 59-jarige Nederlander maandag uit naar Nederland. Een rechtbank in Vancouver heeft daartoe besloten, omdat de man een strafblad bezit. De man woont al sinds hij zeven maanden oud is in Canada, maar heeft nooit de Canadese nationaliteit gekregen. Zijn ouders hebben die nooit aangevraagd.

Door ANP - 4-3-2017, 17:33 (Update 4-3-2017, 17:33)

Iedere niet-Canadees die een celstraf van minstens zes maanden heeft gekregen, wordt automatisch gedeporteerd uit Canada. Daar is geen beroep tegen mogelijk. De Nederlander is ooit veroordeeld tot negen maanden cel.

De Canadese site CHEK NEWS meldde zaterdag dat de rechtbank in Vancouver het verzoek van de Nederlander om voor hem een uitzondering te maken, niet heeft ingewilligd. Volgens de rechter wist de Nederlander al jaren dat hij waarschijnlijk uit Canada zou worden gezet en heeft hij dus tijd genoeg gehad om zich voor te bereiden op een leven in Nederland.

De Nederlander zelf zegt dat hij lijdt aan een bipolaire stoornis, die hij onder controle heeft gekregen. Ook wilde hij in Canada voor zijn 81-jarige moeder zorgen. Bovendien kent hij niemand in Nederland en spreekt hij geen Nederlands. Daarom vroeg hij de rechter een uitzondering te maken.