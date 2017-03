Belgische duif met 360.000 euro duurste ooit

WEVELGEM - Een duivenliefhebber heeft zaterdag 360.000 euro betaald voor de topduif Golden Prince. Dat is het hoogste bedrag dat iemand ooit voor een duif neertelde. Dat meldde de veiligsite PIPA. Golden Prince was eigendom van een kweker uit Wevelgem in België.

Door ANP - 4-3-2017, 15:43 (Update 4-3-2017, 15:44)

De koper is een Zuid-Afrikaan. In de duivensport gaat steeds meer geld om. België heeft een lange traditie in de duivensport, maar de laatste jaren wordt de sport ook steeds populairder in onder meer China en Zuid-Afrika.

De vorige recordprijs stond op naam van Bolt. Een Chinese duivenliefhebber telde in 2013 310.000 euro neer voor deze topduif uit het Belgische Vorselaar.