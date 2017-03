Britse BuZa-minister binnenkort naar Moskou

LONDEN - De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson reist binnenkort naar Moskou. Met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zal hij het onder meer hebben over Syrië en Oekraïne.

Het wordt het eerste bezoek van een Britse minister van Buitenlandse Zaken aan Moskou. Groot-Brittannië steunt de sancties tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim in 2014 en ook over de steun van Moskou aan de Syrische president Bashar al-Assad is Londen niet te spreken.

Volgens het ministerie van Johnson wil Groot-Brittannië met Rusland omgaan ,,waar dit in ons nationaal belang is''. Maar in kwesties waarover de meningen verschillen ,,blijft de minister robuust''.

De precieze data van het bezoek zijn nog niet bekend. William Hague was in 2012 de laatste Britse minister van Buitenlandse Zaken die Moskou bezocht.