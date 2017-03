Doden door lawine in Elbroes-massief

NALTSJIK - Door een lawine in het Kaukasus-gebergte in Rusland zijn zeven mensen om het leven gekomen, meldt het persbureau Interfax op gezag van de autoriteiten in Naltsjik. De lawine deed zich vrijdag voor in het Elbroes-massief. De laatste drie slachtoffers werden zaterdag pas uit de sneeuwmassa uitgegraven. Een skiër kon worden gered.

Door ANP - 4-3-2017, 12:18

De skiërs zouden zich op een afgesloten piste hebben begeven. Met 5642 meter is de Elbroes de hoogste berg in Europa.