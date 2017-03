Grieken onderscheppen partij amfetamine

ANP Grieken onderscheppen partij amfetamine

ATHENE - De Griekse autoriteiten hebben in een havenloods in Elefsis een partij van ongeveer 635.000 amfetaminepillen onderschept. Volgens de Griekse staatstelevisie was de partij vermoedelijk bestemd voor strijdgroepen in het Midden-Oosten.

Door ANP - 4-3-2017, 9:33 (Update 4-3-2017, 9:33)

Militieleden nemen de pillen om angst en vermoeidheid tegen te gaan. De pillen moesten vermoedelijk vanuit Griekenland naar Turkije en het Midden-Oosten worden verscheept. In juni vorig jaar ontdekte de Griekse douane in samenwerking met Amerikaanse diensten in de haven van Pireaus 26 miljoen amfetaminepillen.