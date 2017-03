VS: moeders en kinderen scheiden bij de grens

WASHINGTON - Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) overweegt vrouwen en kinderen die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen van elkaar te scheiden. Een van de redenen hiervoor is om moeders af te schrikken om met hun kinderen aan de gevaarlijke tocht naar de VS te beginnen.

Door ANP - 4-3-2017, 8:15 (Update 4-3-2017, 8:15)

Nu is het zo, dat gezinnen die hun uitwijzing aanvechten of asiel aanvragen over het algemeen snel uit detentie worden ontslagen en in de VS mogen blijven totdat over hun zaak is beslist. President Trump wil dat aan dit 'catch and release' een eind komt. Volgens drie DHS-medewerkers zijn er nu plannen om de ouders in detentie te houden, maar hun kinderen onder de hoede te stellen van het ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie liet in een verklaring weten dat de reis naar het noorden een gevaarlijke tocht is, ,,waarin kinderen dikwijls uitgebuit of misbruikt worden of zelfs het leven kunnen verliezen''. Met het oog op de veiligheid houdt het ministerie steeds manieren tegen het licht ,,om mensen te ontmoedigen ook maar aan die reis te beginnen''.