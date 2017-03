Winst pro-Britse partij in Noord-Ierland

BELFAST - De pro-Britse Democratische Unionistische Partij (DUP) heeft met een miniem verschil de Noord-Ierse parlementsverkiezingen gewonnen. De DUP haalde één zetel meer dan de republikeinse partij Sinn Fein en blijft daarmee de grootste partij in Noord-Ierland.

Door ANP - 4-3-2017, 5:48 (Update 4-3-2017, 5:48)

De unionisten wonnen 28 van de 90 zetels. Sinn Feinn kreeg ruim duizend stemmen minder dan de DUP, het kleinste verschil uit de parlementaire geschiedenis van Noord-Ierland. In totaal brachten 800.000 Noord-Ieren hun stem uit, de hoogste opkomst in twee decennia.

Ondanks hun nederlaag kan Sinn Feinn tevreden zijn over de uitslag. Bij de verkiezingen van vorig jaar was het verschil met de DUP nog tien zetels. Sinn Feins leider Michelle O’Neill sprak dan ook van een ,,geweldige dag’’. Haar partij kwam nooit eerder zo dicht bij een verkiezingsoverwinning.

De twee grootste partijen hebben nu drie weken om een coalitieregering te vormen. Groot twistpunt zal de brexit vormen. Noord-Ierland grenst aan de Ierse republiek en wil in meerderheid niet uit de EU. ,,Laat ons nu vooruit kijken met de hoop dat het fatsoen terugkeert in onze politiek’’, vertelde premier Arlene Foster haar aanhangers na de overwinning. ,,Er is werk aan de winkel om de door de verkiezingsstrijd verstoorde relatie weer te helen”, zo verwees ze naar de venijnige campagne van beide partijen. DUP-kandidaten haalden voor het eerst minder dan de helft van het totaal aantal zetels.

In januari trad de Noord-Ierse vicepremier Martin McGuinness af. Dit deed hij uit woede over de weigering van Foster om het veld te ruimen na een schandaal rond fout gelopen subsidies voor duurzame energie.

Fosters partij, de DUP, wil de banden met het Verenigd Koninkrijk zo nauw mogelijk houden. De Noord-Ierse republikeinen van Sinn Fein willen juist aansluiting bij de republiek Ierland.

De twee tegenpolen werken sinds het Goede Vrijdag-vredeakkoord in 1998 samen in de regering van het bijna twee miljoen inwoners tellende Noord-Ierland.