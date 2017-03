'Aangehouden journalist is Duitse agent'

ISTANBUL - De Turkse president Erdogan heeft de in Turkije opgepakte journalist Deniz Yücel een ,,Duitse agent'' genoemd. De Duits-Turkse correspondent van Die Welt wordt tot groot ongenoegen van Berlijn in Turkije vastgehouden.

Door ANP - 3-3-2017, 20:14 (Update 3-3-2017, 20:14)

,,Als een vertegenwoordiger van de PKK, als een Duitse agent heeft deze persoon zich een maand lang in het Duitse consulaat verstopt'', verklaarde Erdogan vrijdag tegenover het staatspersbureau Anadolu.

De Duitse minister van Justitie Heiko Maas wilde donderdag een gesprek over de arrestatie met zijn Turkse collega. Bekir Bozdag zegde die ontmoeting in Karlsruhe echter af omdat hij kwaad was dat een bijeenkomst met hem als spreker in Gaggenau was verboden door de Duitse gemeente.